Sportmediaset - Per Dybala il Milan mette sul piatto un contratto da 4 milioni a stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferito da Daniele Miceli nell’edizione odierna del TG di Sportmediaset, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto, per ingaggiare Paulo Dybala, un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Per ora i rossoneri restano alla porta, ma qualora dovessero continuare le frizioni fra l’argentino e l’Inter, ecco che Paolo Maldini potrebbe inserirsi con decisione. Quella che al momento è solo un’idea, in breve tempo, può diventare qualcosa di più concreto.