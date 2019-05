Sportmediaset - Simone Inzaghi rinvia il viaggio negli States: vuole il Milan a tutti i costi

Simone Inzaghi ha rimandato l'inizio del viaggio di nozze negli Stati Uniti, spiega oggi Sportmediaset. Il motivo della scelta dell'allenatore della Lazio è semplice: vuole a tutti i costi il Milan e non ha alcuna intenzione di farsi superare sul traguardo dall'altro candidato forte alla panchina rossonera, vale a dire Marco Giampaolo. Lotito non molla e rilancia. Ha proposto al suo tecnico un rinnovo di tre anni con aumento dell'ingaggio dal milione e mezzo attuale fino a due milioni. Il Milan ne offre 2.5 circa, vale a dire quanto fin qui garantito a Rino Gattuso, ma non ha alcuna intenzione di pagare indennizzi alla Lazio che, invece, vorrebbe qualcosa in cambio. Deadline fissata? Entro martedì.