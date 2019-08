SportMediaset - Suso tolto dal mercato, lo spagnolo va verso il rinnovo

Ieri in sede c'è stato un incontro con l'agente di Suso, Alessandro Lucci, che in queste settimane ha portato una serie di offerte intorno ai 30 milioni, mai superiori, dopo che l’ex Liverpool era stato messo sul mercato per reperire liquidità. Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia a ‘SportMediaset’ a sorpresa però è stato tolto dal mercato. Il contratto dello spagnolo prevede una clausola da 38 milioni ed è in scadenza nel 2022. L'adattamento al nuovo ruolo di trequartista e le sue abilità tecniche hanno stregato Marco Giampaolo, che ha spinto per tenerlo con se. A fine mercato si parlerà di un rinnovo di contratto per un ulteriore anno con adattamento dell’ingaggio, che è attualmente corrisponde a circa 3 milioni.