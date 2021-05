SportMediaset - Tomori è il simbolo di un progetto che ha tutte le carte in regola per decollare

Come riportato dai colleghi di SportMediaset, la vittoria del Milan di ieri sulla Juventus, è frutto del grande lavoro di Stefano Pioli. “Pioli ha stravinto il duello con Pirlo, sorprendendo tutti con la carta Brahim Diaz. Il Milan ha tutta la rosa pronta e disponibile quando viene chiamata in causa. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic sono da valutare dopo gli accertamenti medici. Fikayo Tomori è simbolo di un progetto che ha tutte le carte in regola per decollare in maniera definitiva. Ogni singolo giocatore ha recepito la carica che ieri i tifosi del Milan hanno dato a Milanello al momento della partenza”.