SportMediaset - Un Milan teleguidato: Pioli seguirà tutti gli allenamenti dei rossoneri da casa

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il tampone molecolare ha confermato la positività al Covd-19 di Stefanno Pioli che non sarà sicuramente in panchina domenica contro il Napoli e poi il giovedì successivo in Europa League contro il Lille. C'è invece qualche possibilità di vederlo a bordocampo a guidare il suo Milan il 29 novembre contro la Fiorentina. Al suo posto spazio al suo vice Murelli. Pioli seguirà tutti gli allenamenti a Milanello dei suoi ragazzi via web da casa, dove potrà anche visionare le immagini fornite da un drone.