SportMediaset - Vantaggio Roma per Veretout, ma il Milan offre di più al calciatore

Intervenuto a “SportMediaset” su Italia Uno, Claudio Raimondi ha dato le ultime novità sulla faccenda Veretout: “Veretout non è sfumato per il Milan, ma la Roma proverà l’affondo oggi incontrando l’agente. La Roma ha offerto 20 milioni più 2 di bonus, il Milan lo fa solo con Biglia e 18 milioni. Il club di via Aldo Rossi ha il vantaggio dal punto di vista dell’offerta al giocatore, la società rossonera offre a Veretout 2.5 milioni di ingaggio, i suoi agenti ne chiedono 2.7 più un automatico aumento di un milione in caso di accesso alla Champions League, la Roma ne offre 2, sono attese novità nelle prossime ore”.