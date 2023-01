SportMediaset - Verso Lazio-Milan: Pobega o Vranckx al posto di Diaz, in avanti dubbio Giroud-Origi

MilanNews.it

In vista del match di domani contro la Lazio, Stefano Pioli non cambierà modulo e confermerà il solito 4-2-3-1 del suo Milan. Potrebbe esserci però qualche novità a livello di uomini: secondo SportMediaset su Italia Uno, infatti, il tecnico rossonero potrebbe far partire dalla panchina Brahim Diaz e mettere come trequartista un giocatore più fisico come Tommaso Pobega e Aster Vranckx. L'altro dubbio di formazione è in avanti dove per il ruolo di centravanti ci sono in ballottaggio Olivier Giroud e Divock Origi.