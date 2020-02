SportMediaset - Verso Milan-Juventus, le scelte di Pioli: Ibra titolare, possibile conferma del 4-2-3-1

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, domani sera contro la Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic sarà ancora titolare. Nella rifinitura di oggi, Pioli deciderà se continuare a puntare sul 4-2-3-1 visto nel derby. L'idea del tecnico milanista è di piazzare ancora una volta Calhanoglu sul regista avversario, cioè Pjanic. Castillejo giocherà titolare, mentre Rebic è in vantaggio su Leao. In difesa, a destra spazio a Calabria al posto dello squalificato Conti, mentre in mezzo ci potrebbe essere Musacchio e non Kjaer al fianco di capitan Romagnoli.