Sprofondo rossonero: anche la Roma supera il Milan in classifica. Il Diavolo è nono

Terza sconfitta consecutiva per il Milan, che dalla partita contro il Feyenoord dello scorso 18 febbraio ha buttato via la stagione. Champions League ormai irraggiungibile, nono posto in classifica e un grande senso di amarezza. Questo il quadro del campionato dopo la partita di stasera:

CLASSIFICA

1. Inter 58

2. Napoli 57

3. Atalanta 55

4. Lazio 50

5. Juventus 49

6. Bologna 47

7. Fiorentina 45

8. Roma 43

9. Milan 41

10. Udinese 39

11. Torino 34

12. Genoa 31

13. Como 28

14. Hellas Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 22

19. Venezia 18

20. Monza 14

MARCATORI

21 reti: Retegui (Atalanta)

15 reti: Kean (Fiorentina)

13 reti: Thuram (Inter)

12 reti: Lookman (Atalanta)

10 reti: Lautaro Maritnez (Inter) e Lucca (Udinese)