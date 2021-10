Stadi al 75%, la Roma riapre la campagna abbonamenti

Dopo l'ufficialità dell'aumento della capienza degli stadi, portata al 75%, arriva anche la prima mossa di un club di Serie A. La Roma, infatti, ha dato il via alla campagna abbonamenti per le gare casalinghe in programma nella stagione 2021/22 con un comunicato ufficiale: "Per innamorarsi ancora... Dalle 11:00 di domani (oggi, ndr) sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione 2021-22!".