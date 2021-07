Stadi, si va verso l'apertura al 50% in zona bianca. Necessario il green pass

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la cabina di regia che anticipa il Consiglio dei Ministri ha deciso che per accedere ai grandi eventi all’aperto bisognerà mostrare la certificazione verde, comunemente detta green pass; in zona bianca, gli ingressi consentiti dovrebbero essere pari al 50% per gli impianti all'aperto e 25% per quelli al chiuso.