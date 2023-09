Stadio a San Donato, il comune boccia il referendum. Le parole del sindaco Squeri

Nuovi sviluppi per il progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato e diversi modi di operare da parte dell'amministrazione comunale rispetto a quella milanese. Libero oggi riporta che il comune di San Donato ha bocciato l'idea del referndum sullo stadio rossonero: sicuramente un ostacolo in meno tra le ruote di Cardinale e del club rossonero che possono procedere a passo spedito verso la loro idea di impianto da 70mila posti.

Il sindaco di San Donato Francesco Squeri ha commentato così: "Un programma di questa portata non può passare attraverso un semplice quesito 'stadio sì, stadio no': sarebbe troppo riduttivo. Ci sarebbe inoltre il rischio di un voto di pancia e non di coscienza".