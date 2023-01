Stadio in solitaria: quali potrebbero essere le soluzioni di cui ha parlato Scaroni

MilanNews.it

La vicenda legata allo Stadio sta diventando una vera e propria telenovela che ieri si è arricchita di una nuova puntata. Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, hanno aperto il campo a nuovi scenari già immaginati in passato. Scaroni ha dichiarato che il Milan sarebbe pronto a costruirsi lo stadio da solo se le cose con il Comune di Milano per La Cattedrale non dovessero andare per il verso giusto, aggiungendo poi che il club di via Aldo Rossi sta lavorando a tre progetti e si muoverà in direzione di quello che si sbloccherà prima. La Gazzetta dello Sport ha provato a ipotizzare quali potrebbero essere queste tre ulteriori soluzioni. Una è sicuramente l'ex area Falck di Sesto San Giovanni che anche in passato era stata quella più chiacchierata. Un'altra potrebbe essere la zona San Francesco a San Donato Milanese, anche se era un'ipotesi che il Milan non avrebbe mai considerato. Sull'ultima non ci sono congetture.