Stadio, la prossima settimana recinto e messa in sicurezza dell'area di San Donato

Nonostante questo venerdì sia in programma un incontro tra Comune e Club a Palazzo Marino per parlare del progetto dei ristrutturazione di San Siro studiato da WeBuild, il Milan procede spedito anche sul fronte San Donato che rimane la pista principale da seguire. Il club rossonero ha acquistato l'ex area San Francesco - dove intende far sorgere il nuovo impianto . grazie alla società veicolo SportLife City e ha già investito parecchi soldi nel progetto oltre che iniziato a fare i primi lavori preliminari.

Quest'estate infatti si è provveduto alla pulizia e allo sgombero dell'area che da tempo era incolta e popolata da abusivi. La prossima settimana, come da programma, la zona verrà recintata e sarà messa in sicurezza in modo tale che nessuno si avvicini più e che il Comitato per l'Accordo di programma, già costituito in luglio, possa procedere con le verifiche tecniche e tutto l'iter burocratico. Questo si concluderà entro la fine del 2025: se tutto sarà filato liscio i lavori potrebbero iniziare al principio del 2026. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.