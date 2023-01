Stadio, Sgarbi è sicuro: "Il vincolo verrà fatto. San Siro non può essere abbattuto"

MilanNews.it

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, e uno dei primi detrattori del progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio di Milano, che prevede la demolizione di San Siro, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina e ha ribadito la sua idea di mettere il vincolo relazionale sullo storico impianto in modo tale che non possa essere tirato giù. Queste le sue parole: "Il vincolo verrà fatto, se loro vogliono fare delle riunioni di Giunta le facciano, se ci tengono a esercitarsi sul piano dialettico e politico facciano pure, noi faremo il vincolo comunque. Mi pare evidente che lo sport abbia un ruolo fondamentale nella nostra visione di mondo e che Milano sia una delle capitali del calcio italiano. In quello stadio hanno giocato Mazzola e Rivera, è intuitivo che San Siro non possa essere abbattuto, non riesco davvero a capire".