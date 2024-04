Stage al Real Madrid con Ancelotti per gli allievi del corso allenatori della Figc

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Gli allievi del Master allenatori della Figc stanno effettuando uno stage di due giorni al Real Madrid, per vederne dal vivo le metodologie di lavoro adottate e per confrontarsi in aula con lo staff tecnico, guidato da Carlo Ancelotti. "Mi ricordo sempre della Scuola Allenatori - ha esordito il tecnico, rivolgendosi ai corsisti - perché lì cominci a capire cosa si debba fare per essere un mister. E di quell'esperienza ricordo bene la condivisione delle idee, gli scambi di vedute che avvenivano con i compagni di corso. Lo ribadisco: la scuola italiana è la migliore al mondo". Accompagnati dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti della Scuola Allenatori, Mario Beretta e Ferretto Ferretti, i corsisti questa mattina hanno potuto seguire in aula gli interventi a cura di Carlo Ancelotti, del suo vice Davide Ancelotti, dell'assistente tecnico Francesco Mauri e del preparatore atletico Antonio Pintus.

Domani, nell'ultimo dei due giorni di stage, gli allievi potranno seguire dal vivo la seduta di allenamento del Real Madrid, per vedere in prima persona le metodologie adottate sul campo. Quello al Real è il quarto stage stagionale per gli allievi, dopo le esperienze al Brighton di De Zerbi, al Parma di Pecchia e al Nizza di Farioli. Sono molti i nomi noti ammessi a seguire il corso, a cominciare da Alessandro Del Piero. Nella classe presenti anche il vicecampione d'Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze della serie A come Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin (ANSA).