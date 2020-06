StarCasinò.sport official partner di AC Milan

In occasione della ripartenza del Campionato di Serie A, AC Milan e l'innovativa piattaforma di intrattenimento sportivo StarCasinò.sport annunciano un accordo di sponsorship fino al termine della stagione 2019/2020.

StarCasinò.sport, punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio, si tinge di rossonero diventando Official Partner di AC Milan. Questa scelta nasce dalla volontà di collaborare allo sviluppo di iniziative per i tifosi che trovano le proprie fondamenta nella passione per lo sport e nella condivisione dei suoi valori positivi. Un racconto originale e ingaggiante in cui passato, presente e futuro si incontrano per dare origine a un mix di emozioni.

L'accordo tra AC Milan e StarCasinò.sport, oltre a garantire ampia visibilità al brand sui led a bordo campo e sul nuovo sito acmilan.com, prevede, infatti, la creazione di un ricco palinsesto di contenuti esclusivi per coinvolgere i tifosi in maniera avvincente e avvicinarli "virtualmente" alla squadra del cuore. Nell'esclusivo storytelling dedicato allo storico Club non mancheranno anche i ricordi, affidati alle Glorie rossonere.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare la collaborazione con StarCasinò.sport con l'obiettivo comune di rilanciare passione e innovazione in chiave rossonera con iniziative dedicate a tutti i nostri tifosi. In questo momento di ritorno al calcio giocato coinvolgeremo i supporter che non potranno assistere alle partite dal vivo, con contenuti speciali. AC Milan da sempre mette al centro delle proprie attività le persone e in StarCasinò.sport ha trovato il giusto alleato per la promozione del tifo per la squadra del cuore e dei valori legati allo sport in una modalità rinnovata".

Pietro Lechiara, Managing Director di StarCasinò.sport, ha aggiunto: "StarCasinò.Sport nasce con l'obiettivo di proporre una forma di narrazione dello sport moderna e coinvolgente, per la quale ci piace usare il nome di "intrattenimento sportivo". La partnership con AC Milan, oltre ad avere per noi grande significato in termini d'immagine, amplifica la nostra offerta di contenuti e ci permette di collaborare con una realtà capace d'innovare, con l'obiettivo di creare un intrattenimento di valore per i tifosi rossoneri e gli amanti del calcio".

La partnership tra le due società vuole contribuire a sostenere la ripartenza dello sport più amato dagli italiani e a diffondere i valori positivi del calcio grazie alla creazione di momenti unici, che i fan rossoneri potranno vivere collegandosi alle piattaforme social del Milan e sul sito starcasino.sport.