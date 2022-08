Stasera c'é Milan-Bologna, il probabile undici di Stefano Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il grande giorno della terza giornata di campionato per il Milan. I Campioni di Italia ospitano a San Siro alle ore 20.45 il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, per la seconda gara interna di questa stagione. Questo è l'11 che probabilmente Stefano Pioli manderà in campo dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud