Stasera Francia-Croazia: Maignan e Theo Hernandez dovrebbero partire entrambi titolari

Stasera allo Stade de France di Parigi è in programma Francia-Croazia, sfida valida per il ritorno dei quarti di Nations League. Si ripartirà dal 2-0 dell'andata a favore dei croati. In vista di questa partita, come riporta RMC Sport, Didier Deschamps confermerà tra i pali Mike Maignan che pochi giorni fa ha parato un rigore nel match giocato in Croazia, mentre come terzino sinistro dovrebbe rivedersi Theo Hernandez, rimasto in panchina per 90 minuti nel match di andata.

Questa la probabile formazione della Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Koné, Tchouaméni, Camavinga; Olise, Dembélé, Mbappé.

Francia-Croazia: una serata speciale per Olivier Giroud

Quella di stasera sarà poi una serata speciale per Olivier Groud, ex attaccante del Milan ora al Los Angeles FC, il quale verrà celebrato prima del match dalla Federcalcio francese e dai tanti tifosi che saranno sugli spalti dello Stade de France. La scorsa estate, l'ex centravanti rossonero aveva annunciato l'addio alla nazionale dopo 137 presenze e 57 gol segnati (è il miglior marcatore di sempre della Francia).