Stasera Francia-Ucraina: Maignan titolare, Nkunku partirà dalla panchina
MilanNews.it
Stasera a Parigi la Francia spera di conquistare la qualificazione ai Mondiali 2026 delle prossima estate nel match contro l'Ucraina. Per questa partita, che inizierà alle 20.45, il ct Didier Deschamps schiererà dal primo minuto uno dei due giocatori del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan, mentre l'altro rossonero Christopher Nkunku partirà inizialmente dalla panchina. Lo riferisce Le Parisien.
Questa la probabile formazione della Francia per la gara di stasera contro l'Ucraina valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Kanté, Koné; Olise, Cherki, Barcola; Mbappé.
