Stasera i Globe Soccer Awards: Ibra, Maldini e Massara presenti a Dubai

Questa sera a Dubai verranno consegnati i Globe Soccer Awards, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina. La diretta streaming inizierà alle 17 italiane e verranno premiate 18 categorie diverse, votate da più di 30 milioni di tifosi online. Il Milan sarà rappresentato da ben 4 candidati: Stefano Pioli in lizza come miglior tecnico, Maldini e Massara come migliori dirigenti, Paolo Scaroni come miglior presidente. In rappresentanza del Milan sarà presente sul posto Zlatan Ibrahimovic insieme ai dirigenti Maldini e Massara.