Stasera il Monza, la probabile formazione: out Pulisic, Morata titolare?

Questa sera il Milan gioca la sua ultima amichevole del precampionato. A San Siro i rossoneri sfidano il Monza allenato dall'ex leggendario difensore Alessandro Nesta, in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Il calcio di inizio è atteso per le ore 21 e la partita sarà trasmessa sia in chiaro su Canale 5 che su Mediaset Infinity. Potrete seguire la partita anche sul consueto live testuale di MilanNews.it.

Fonseca, come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, dovrà fare a meno di Christian Pulisic che è stato vittima di una botta alla caviglia e per precauzione sarà escluso dalla partita: la presenza con il Torino non è a rischio. A sorpresa, invece, potrebbe esserci già la prima titolarità di Alvaro Morata, sempre secondo la rosea. Dalla panchina partirà Pavlovic.

Questo l'undici probabile di Fonseca:

MILAN (4-2-3-1):

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo

Bennacer, Reijnders

Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao

Morata