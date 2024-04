Stasera il San Siro delle grandi notti europee: sold-out per Milan-Roma

Come ha detto Pioli ieri in conferenza stampa ci si avvicina al momento chiave della stagione ed è un qualcosa che tutti percepiscono. Questa sera, ore 21.00, il Milan affronta la Roma di De Rossi nell'andata dei quarti di finale di Europa League e San Siro, come sempre, sarà il dodicesimo uomo in campo: è previsto il sold out.

Prevista anche la presenza del proprietario del club Gerry Cardinale, che torna a San Siro dopo che l'ultima volta è stata proprio per un Milan-Roma, ma di Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it