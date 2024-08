Stasera il "trofeo Berlusconi". Il Milan ricorda il suo ex presidente a poche ore dalla sfida col Monza

vedi letture

Andrà in scena questa sera a San Siro l'ultimo test amichevole del Milan di Paulo Fosenca. I rossoneri sfideranno il Monza nel trofeo "Silvio Berlusconi". Un'occasione per testare i nuovi automatismi in vista dell'inizio del campionato per il tecnico portoghese ma anche ricordare l'ex presidente scomparso il 12 giugno di un anno fa.

E proprio sui canali ufficiali, il club di via Aldo Rossi ha voluto celebrare l'imprenditore, protagonista dei trionfi in campo nazionale ed internazionale della società rossonera, con un video:

Due squadre, un cuore ❤

In honour of Silvio Berlusconi, his legacy will forever live on #MilanMonza #SempreMilan pic.twitter.com/34FcpCsyX6 — AC Milan (@acmilan) August 13, 2024