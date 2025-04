Stasera Inter-Milan, la probabile formazione dei rossoneri

vedi letture

Questa sera è molto probabilmente l'appuntamento più importante della stagione per il Milan. I rossoneri scendono in campo alle 21 a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i cugini dell'Inter. L'andata è terminata 1-1 e dunque il discorso qualificazione alla finale risulta ancora apertissimo. Per il Diavolo, però, diventa davvero cruciale centrare il passaggio del turno per dare un senso al finale di stagione che altrimenti sarebbe una lenta conclusione di una stagione già molto deludente.

Dopo la vittoria convincente a Udine e una prestazione da chiaroscuri contro l'Atalanta, Sergio Conceicao dovrebbe confermare l'undici visto in Friuli e domenica sera. Prevista una singola eccezione: la presenza di Tammy Abraham - già due gol contro l'Inter quest'anno - al posto di Luka Jovic. Accanto al centravanti ci saranno i soliti Christian Pulisic e Rafael Leao. La linea mediana invece sarà composta dai due laterali Alex Jimenez e Theo Hernandez, e dalla coppia centrale Fofana-Reijnders. In difesa confermato il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic che si sistemerà davanti a Maignan. In panchina torneranno sia Walker che Loftus-Cheek: il terzino potrebbe anche avere qualche minima chance di giocare dall'inizio, come colpo a sorpresa dell'ultimo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-INTER

(3-4-3)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

20 Jimenez 28 Fofana 14 Reijnders 19 Theo Hernandez

11 Pulisic 90 Abraham 10 Rafa Leao

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 28 Thiaw, 32 Walker, 24 Florenzi, 42 Terracciano, 38 Bondo, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 99 Sottil, 79 Joao Felix, 21 Chukwueze, 7 Gimenez, 9 Jovic. Allenatore: Sergio Conceicao