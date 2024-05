Stasera la finale di Europa League: l'Atalanta sfida l'imbattibile Leverkusen. Le probabili formazioni

Una coppa per mettere il punto esclamativo su un ciclo che, comunque vada, resterà iconico. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini insegue e sogna la vittoria dell'Europa League, dopo la delusione per la sconfitta in Coppa Italia. Di fronte, però, c'è un ostacolo che nessuno ha superato in questa stagione: il Bayer Leverkusen, campione di Germania e imbattuto da 51 partite a questa parte. Un record che Xabi Alonso ha tutte le intenzioni di mantenere intatto. Appuntamento alle 21 all'Aviva Stadium di Dublino.

Dove seguire Atalanta-Bayer Leverkusen. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, DAZN e Sky. Live testuale su TuttoMercatoWeb.

Fischio d'inizio: ore 21 Stadio: Aviva Stadium, Dublino

TV: Rai 1, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251) Streaming: Rai Play, DAZN, Sky Go, NOW Tv

Arbitro: Istvan Kovacs (ROM)

Come arriva l'Atalanta. Torna Scamacca, out De Roon: chi pesa di più? Gasperini confida che il rientro del centravanti faccia la differenza. L'ex PSV sarà dall'inizio al centro dell'attacco, in porta andrà Musso, titolare di coppa. Sistemati gli estremi, in difesa non dovrebbero esservi grandi dubbi: Kolasinac è recuperato, partirà dal 1' con Hien e Djimsiti nel reparto arretrato. Zappacosta e Ruggeri favoriti sulle fasce, l'interrogativo riguarda come gestire l'assenza del capitano in mediana. Il piano A porta all'arretramento di Pasalic con Ederson, così De Ketelaere e Koopmeiners giocherebbero alle spalle del già citato Scamacca. L'alternativa? Fuori il croato, dentro Lookman, con "Koop" in mediana.

Come arriva il Bayer Leverkusen. Xabi Alonso ha tutti a disposizione e dovrebbe confermare Wirtz come riferimento offensivo, soluzione già vista nell'andata contro la Roma per esempio. Frimpong e Adli larghi in avanti, Stanisic e Grimaldo in fascia nel 3-4-3 dell'ex centrocampista. Xhaka e Andrich la linea mediana, in difesa è recuperato Tal, che dovrebbe agire con Tapsoba e Hincapié davanti a Kovar.