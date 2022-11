Stasera Milan-Spezia, le probabili formazioni della sfida

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questa sera alle 20.45, allo stadio San Siro, si gioca Milan-Spezia. Per i rossoneri un'occasione per ripartire in campionato dopo il passo falso di Torino, galvanizzati dalla prestazione molto convincente in Champions League. Questi gli undici che manderanno in campo Pioli e Gotti, con ogni probabilità.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Bennacer, Krunic; Messias, Brahim, Leao; Origi

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Hristov; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola