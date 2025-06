Stasera si conoscerà il nome dell'ultima squadra promossa in Serie A

Tutto pronto, o quasi, allo Stadio Alberto Picco di La Spezia: la squadra di D'Angelo e la Cremonese si sfidano all'ultimo gol per la conquista del posto rimanente in Serie A, con l'obiettivo di aggiungersi a Sassuolo e Pisa, che hanno già strappato il pass.

Si riparte dallo 0-0, in caso di parità verrà considerata la miglior posizione in classifica ottenuta da Pio Esposito e compagni. Al 90' dunque si avrà il verdetto finale, ma la premiazione dove si terrà?

Due gli scenari. Il primo: in caso di vittoria dello Spezia, il trofeo sarà consegnato subito dopo la partita. Massima allerta dal punto di vista della sicurezza, con ovviamente il divieto di invasione di campo per i tifosi di casa. Nel caso in cui i grigiorossi dovessero centrare l'impresa, per permettere loro di festeggiare con i propri supporters, la coppa verrebbe consegnata a Cremona il giorno seguente o il martedì successivo, come riporta il Secolo XIX.