Stasera si gioca, ma il Milan in mattinata si allena: prevista la rifinitura a Milanello

Questa sera a San Siro arriva la Lazio di Baroni ed è letteralmente l'ultima chiamata per una difficilissima rincorsa Champions: non vincere contro la Lazio vorrebbe dire al 99% abbandonare ogni velleità su un piazzamento tra i primi quattro posti. L'ambiente è insofferente, come dimostra la protesta incalzante del tifo organizzato che ieri ha toccato Casa Milan e Milanello: in un clima del genere come reagirà la squadra? Conceiçao, che questa mattina farà la rifinitura a Milanello e sarà lì che scioglierà i dubbi di formazione, ha assicurato che l'angoscia dei tifosi quando si perde è anche la sua angoscia.