Stasera tocca a Reijnders, ancora verso la titolarità: la probabile dell'Olanda

L'ultimo rossonero a scendere in campo in questa pausa Nazionali è Tijjani Reijnders che questa sera sarà impegnato con l'Olanda in una partita cruciale per la squadra allenata di Ronald Koeman. Gli orange sfideranno in casa l'Ungheria in un vero e proprio spareggio per i quarti di finale della UEFA Nations League: attualmente a pari punti, in vantaggio c'è la squadra dei Paesi Bassi a cui dunque serve una vittoria per la qualificazione. Con un pareggio rimarrebbe davanti ma bisognerebbe concludere l'opera nell'ultima gara contro la Bosnia.

Anche questa volta Tijjani Reijnders dovrebbe partire come titolare, ormai inamovibile, in mezzo al campo: con lui nei tre della mediana dovrebbero giocare Gravenberch e De Jong che torna dopo l'infortunio. Questa la probabile formazione dell'Olanda contro l'Ungheria:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Hato; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Weghorst, Gakpo