Stasera Ucraina-Francia: Maignan titolare, Rabiot partirà dalla panchina

Stasera Ucraina-Francia: Maignan titolare, Rabiot partirà dalla panchina
Oggi alle 13:00News
di Enrico Ferrazzi

Questa sera alle 20.45 a Breslavia (Polonia), la Francia sarà impegnata contro l'Ucraina in una sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Secondo Le Parisien, nella probabile formazione che il ct Didier Deschamps dovrebbe schierare dal primo minuto, c'è anche uno dei due giocatori del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan. L'altro rossonero Adrien Rabiot dovrebbe invece partire dalla panchina. 

Ecco il probabile 11 iniziale della Francia: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Koné; Doué, Olise, Barcola; Mbappé.

Questi i prossimi impegni della Francia:

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026

Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026
 