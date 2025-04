Stato di forma in Serie A: nelle ultime 5 il Milan ha fatto gli stessi punti della Juventus, 7

vedi letture

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. Comanda questa speciale graduatoria il Bologna, squadra che stasera affronterà il Napoli forte dei cinque successi conquistati dal 27 febbraio in poi. Ha frenato la Roma di Claudio Ranieri dopo sette vittorie di fila, al terzo posto in questa speciale graduatoria c'è l'Inter con tre vittorie e due pareggi.

Oltre alle arcinote difficoltà del Monza 2024/25 la coda di questa speciale graduatoria mette in evidenza il momento di crisi del Lecce di Giampaolo. Nonostante il pareggio il rimonta contro il Venezia il bottino per i giallorossi resta decisamente magro e la vittoria manca ormai dal 31 gennaio. Momento complicato anche per Atalanta e Udinese: entrambe le squadre hanno conquistato solo quattro punti negli ultimi cinque turni e sono reduci da tre sconfitte consecutive.

Così le 20 squadre di Serie A nelle ultime cinque partite di campionato

Bologna 15 punti nelle ultime cinque partite

Roma 13 punti

Inter 11 punti

Fiorentina 10 punti

Torino 9 punti

Napoli 8 punti

Genoa 8 punti

Lazio 8 punti

Milan 7 punti

Juventus 7 punti

Cagliari 5 punti

Como 5 punti

Hellas Verona 5 punti

Atalanta 4 punti

Parma 4 punti

Venezia 4 punti

Udinese 4 punti

Empoli 3 punti

Lecce 1 punto

Monza 1 punto