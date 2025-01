Stefano Pioli fa visita al Milan a Riyad: l'incontro con Conceiçao, Ibrahimovic ed i giocatori

Visita speciale oggi per il Milan a Riyad, presso il centro sportivo dell'Al Shabab. I rossoneri, che hanno svolto una seconda sessione di lavoro questo pomeriggio in vista della partita di domani sera contro la Juventus, hanno ricevuto una gradita sorpresa, con Stefano Pioli, oggi allenatore dell'Al Nassr di Cristiano Ronalo, che è passato per un saluto.

L'ex tecnico rossonero, per lui 5 anni intensi al Milan, ha salutato tutti i giocatori, Zlatan Ibrahimovic e anche il neo allenatore del Milan Sergio Conceiçao. L'allenatore parmigiano domani sera sarà in tribuna per vedere dal vivo, per la prima volta, una partita della sua ex squadra.