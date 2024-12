Stella Rossa, l'ex Djurovic: "Il Milan di oggi è incostante: vedo una possibilità"

Il Milan si prepara ad affrontare la sua sesta partita nel girone unico di Champions League. Domani alle ore 21 i rossoneri ospiteranno la Stella Rossa e con una vittoria ipotecherebbero, almeno virtualmente, un posto nelle prime 24 della competizione e avvicinerebbero anche il pass tra le migliori otto che consente l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il club serbo, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato un'intervista all'ex calciatore Zarko Djurovic, che con la squadra di Belgrado affronto i rossoneri nel 1988.

Le parole di Djurovic sul Milan e sul calcio italiano: "Sono molto organizzati e funzionano bene insieme sul campo. Dal nostro doppio confronto, il calcio italiano è cambiato, non è più quello di una volta. Ora è più difensivo, cercano di arrivare all’area avversaria attraverso il gioco di passaggi corti. Ho notato anche che l'attuale Milan gioca meglio in trasferta che in casa. Sono incostanti, quindi vedo una possibilità per la Stella Rossa, soprattutto perché stiamo tornando, i nuovi calciatori si sono integrati e hanno sentito il peso della maglia rosso-bianca. Vladan Milojević li sta gradualmente portando al ritmo giusto, e ora sicuramente sanno cosa devono fare per ottenere il risultato desiderato. Credo che possiamo fare bene là, il che sarebbe un grande incoraggiamento per le restanti due partite di Champions League".