Stramaccioni: "Il derby di stasera potrà influenzare la lotta scudetto"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, durante la trasmissione Radio Anch'io Lo Sport per analizzare l'importanza del match di questa sera fra l’Inter appunto e il Milan. Stramaccioni ha detto: “Sicuramente un derby è sempre un derby. In questa stagione, che possiamo definire storica perché Inter e Milan tornano a lottare per Scudetto e Coppa Italia, siamo già al quarto derby e credo che questa partita lasci sempre qualcosa che influenza le gare successive. Indubbiamente il derby vinto dal Milan negli ultimi minuti ha lasciato una scia positiva per i rossoneri. Quello di oggi, che a differenza degli altri avrà un vincitore obbligatoriamente, potrà anche influenzare la parte finale della volata Scudetto”.