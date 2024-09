Stramaccioni: "Milan, c'è qualcosa da registrare sotto il profilo dell'armonia"

Nel corso di una diretta su DAZN, l'ex tecnico nerazzurro Andrea Stramaccioni ha parlato della corsa al titolo di capocannoniere del campionato, che secondo il mister sarà tra un giocatore della Juventus e uno dell'Inter: "Credo che possano vincerlo uno tra Vlahovic e un giocatore dell'Inter. Lautaro o anche Thuram che sta facendo bene ma sicuramente l'argentino è più prolifico del francese.

Non so se Lukaku riuscirà a raggiungere i numeri che possono raggiungere i giocatori di Inter o Juventus. Al momento il Napoli è impronosticabile, la squadra di Conte è un cantiere aperto".

Sulla lotta per lo Scudetto ha poi aggiunto: "Il Napoli ha il vantaggio di non avere le Coppe. L'Inter ha più certezze, profondità e forza. Le outsider, se così possiamo chiamarle, si sono rinforzate: la Juve ormai è una realtà, lo ha confermato con mercato e prestazioni. Il Milan per ora è la grande assente in queste prime gare. Sicuramente anche l'episodio di Theo e Leao non è bello per l'immagine di un club come quello rossonero e dimostra che c'è qualcosa da registrare sotto il profilo dell'armonia", ha concluso l'allenatore analizzando uno degli episodi più discussi del weekend, che ha fatto parlare ben più del secondo pareggio stagionale del Milan.