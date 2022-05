Stramilano e sciopero Trenord nel giorno di Milan-Atalanta: tutte le informazioni

MilanNews.it

Domenica alle ore 18 a San Siro, il Milan si gioca la stagione contro l'Atalanta nella penultima gara di campionato. I tifosi lo sanno e accorreranno in massa allo stadio, dove sono attesi circa 75mila spettatori. Nel capoluogo lombardo però, potrebbe esserci qualche problema legato all'ordine pubblico. Nella mattina di domenica, infatti, per la città si correrà la Stramilano. Come riporta MilanoToday molte strade saranno chiuse e interdette al traffico, oltre che alcune fermate della metro: in particolare dalle 7 alle 14 sarà chiusa la fermata di Duomo sia della M1 che della M3. Altre linee del trasporto pubblico di superficie saranno sicuramente deviate, almeno fino alle 14. Le linee interessate sono i tram 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 16, 19, 24, 27; e gli autobus B9, 43, 48, 50, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 68, 73, 78, 84, 94. In più, come riporta il sito della Repubblica, Milano vivrà un'altra situazione di disagio legata ai trasporti: per domenica 15, infatti, è previsto anche uno sciopero di Trenord per l'intera giornata con l'azienda che ha addirittura raccomandato di non mettersi in viaggio per evitare di rischiare di non trovare il trasporto ferroviario. Tutto questo andrà sicuramente a creare dei problemi negli spostamenti dei moltissimi tifosi rossoneri che, spesso e volentieri, arrivano da fuori Milano.