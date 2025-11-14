Strano: "Il Milan potrebbe avere il vantaggio di non disputare competizioni europee"

vedi letture

Pierfrancesco Strano, direttore sportivo del Treviso, è stato intervistato dai colleghi di Tuttomwercatoweb.com che lo hanno interrogato sull'attualità personale ma anche su quella relativa a Serie A e Serie B. Alcune delle sue dichiarazioni sul massimo campionato.

Serie A: come la vede?

"Si sta delineando un campionato avvincente senza che nessuna squadra abbia preso un grande gap. Sarà importante vedere il prosieguo nelle coppe. Potenzialmente Inter, Napoli e Roma potrebbero giocarsela fino in fondo. Mentre il Milan potrebbe avere il vantaggio di non disputare le competizioni europee".

La Fiorentina è ultima in classifica...

"La Fiorentina certamente non ha un organico da ultimo posto. Con il nuovo tecnico recupererà posizioni e si tirerà fuori dalla lotta salvezza che andrà a coinvolgere altri club".