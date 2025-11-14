Strano: "Il Milan potrebbe avere il vantaggio di non disputare competizioni europee"
Pierfrancesco Strano, direttore sportivo del Treviso, è stato intervistato dai colleghi di Tuttomwercatoweb.com che lo hanno interrogato sull'attualità personale ma anche su quella relativa a Serie A e Serie B. Alcune delle sue dichiarazioni sul massimo campionato.
Serie A: come la vede?
"Si sta delineando un campionato avvincente senza che nessuna squadra abbia preso un grande gap. Sarà importante vedere il prosieguo nelle coppe. Potenzialmente Inter, Napoli e Roma potrebbero giocarsela fino in fondo. Mentre il Milan potrebbe avere il vantaggio di non disputare le competizioni europee".
La Fiorentina è ultima in classifica...
"La Fiorentina certamente non ha un organico da ultimo posto. Con il nuovo tecnico recupererà posizioni e si tirerà fuori dalla lotta salvezza che andrà a coinvolgere altri club".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan