Strinic, ultimi controlli positivi: si avvicina l'ok all'idoneità sportiva

L'avventura di Ivan Strinic non è ancora iniziata. Al terzino rossonero, infatti, in estate è stato diagnosticato un problema al cuore, un'ipertrofia del muscolo cardiaco, che gli ha impedito di ottenere l'idoneità sportiva. Idoneità che, tuttavia, potrebbe presto arrivare. Sky Sport, infatti, riferisce che gli ulitmi controlli a cui il terzino è stato sottoposto hanno dato esito positivo. Esito che, se dovesse essere confermato anche dai prossimi controlli, permetterebbe all'ex Napoli di essere reintegrato in rosa.