Striscia di clean sheet per la Roma: il Milan deve abbattere il muro giallorosso

vedi letture

Domani sera sarà finalmente il grande giorno dell'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Il primo atto del doppio confronto si disputerà a San Siro alle ore 21, mentre la sfida di ritorno è in programma una settimana dopo, giovedì 18 aprile, sempre alle 21 allo Stadio Olimpico a Roma. Una sfida che vuol dire tanto per entrambe le squadre, che si giocano le possibilità di mantenere vive le speranze di conquista dell'ultimo trofeo a disposizione, ma anche e soprattutto per Stefano Pioli e Daniele De Rossi, che si giocano invece il loro posto futuro.

Tra i tanti compiti del Milan ci sarà quello di abbattere il muro difensivo della Roma. Può essere un pensiero banale dato che è lo scopo del gioco, ma lo è meno se si considera il rendimento difensivo che la squadra capitolina sta mantenendo in questa fase di stagione. La squadra di De Rossi, infatti, è reduce da tre clean sheet consecutivi, sintomo di una difesa rinvigorita e ritrovata, solida e con più certezze. L'ultima rete subita risale al 14 marzo scorso, quasi un mese fa, nell'ininfluente sconfitta europea contro il Brighton per 1-0. Questo invece il filotto di reti inviolate:

Roma - Sassuolo 1-0

Lecce - Roma 0-0

Roma - Lazio 1-0