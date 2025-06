Striscione della Curva Sud a San Siro: "Ieri Istanbul, oggi Monaco, domani tutti dallo psicologo"

La finale di Champions League ha visto il dominio del PSG che ha umiliato l'Inter con il risultato di 5-0, il margine più ampio nella storia di una finale per club europea. Una sconfitta, quella nerazzurra, che arriva due anni dopo un'altra delusione in finale di Champions, a Istanbul contro il Manchester City che vinse 1-0 grazie alla rete di Rodri.

La Curva Sud non perdona e non ha perso l'occasione di rinfacciare ai "cugini" nerazzurri la sconfitta maturata ieri sera a Monaco. Nella giornata di oggi, infatti, sui cancelli di San Siro è comparso uno striscione all'indirizzo degli storici rivali interisti. Questo il messaggio: "Zero tituli. Ieri Istanbul, oggi Monaco, domani tutti dallo psicologo".