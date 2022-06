Stroppa su Messias: "Ha dimostrato di essere da Milan. Ha fatto bene il compitino"

MilanNews.it

Il tecnico del Monza, neopromosso in Serie A, Giovanni Stroppa, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, su Messias: "Ha dimostrato di essere da Milan, ha portato numeri importanti ma ancora non si è espresso per le sue qualità. Mi riferisco a dribbling e altre cose che non sono per tutti. Mi è sembrato facesse un po' il compitino, ma lo ha fatto comunque bene".