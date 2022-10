Studio del CIES: il City ha la squadra più costosa. Milan 26esimo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il CIES, Centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato quest'oggi un approfondimento relativo alle squadre più costose fin qui schierate dai club europei che fanno parte dei top 5 campionati. Prese in esame le prime undici giornate e i costi di acquisizione dei calciatori schierati, bonus compresi, per far emergere un dato non così sorprendente: il Manchester City è la società che ha fin qui speso più soldi per i giocatori schierati in campo in questo avvio di stagione. Segue al secondo posto il Manchester United, poi il PSG sul gradino più basso del podio.

La prima squadra di Serie A in questa speciale classifica è la Juventus, 11esima, poi il Napoli alla 14esima posizione. L'Inter è 24esima, seguono Roma al 25esimo posto e il Milan al 26esimo. Di seguito le tabelle.