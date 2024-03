Su Zirkzee c'è anche la Juve, Calamai sui bianconeri: "Ripartire dalla coppia Zirkzee-Motta"

Il Milan ha individuato in Joshua Zirkzee il principale candidato per l'attacco. Il centravanti olandese esploso al Bologna, specialmente in questa stagione, però fa gola a tutti: in Italia e all'estero. Tra le competitor vicine ai rossoneri, c'è la Juventus che avrebbe intenzione di fare un doppio cambio attacco-allenatore, portandosi in casa non solo il giovane attaccante ex Bayern ma anche Thiago Motta sulla panchina. Questo è quanto osserva e riferisce questa mattina Luca Calamai nel suo editoriale pubblicato sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. Anche il tecnico italo-brasiliano è stato accostato ai rossoneri in passato, nell'eventualità in cui Pioli lasci al termine della stagione.

Le parole di Calamai sull'interessamento della Juve per la coppia Zirkzee-Allegri: "La Juve sta pensando al futuro. Il direttore Giuntoli vuole valutare tutto con calma. Senza essere condizionato dall’umore o dall’ultimo risultato. Un’idea forte del club bianconero sarebbe quella di ripartire dalla coppia Thiago Motta-Zirkzee. Rinunciando, così, ad Allegri e Vlahovic. La Juve si ritroverebbe anche tanti soldi in più o9n cassa calcolando anche gli ingaggi di questi quattro protagonisti. Un Bologna che riuscisse a centrare la qualificazione in Champions potrebbe spingere ancora di più Giuntoli verso questa direzione. In bianconero arriverebbe due stelle della stagione. Stiamo parlando di una partita che però è ancora tutta da giocare".