Sugoni: "Le operazioni del Milan sul mercato dovranno essere equilibrate. Il centrocampo il primo reparto su cui intervenire"

Alessandro Sugoni, presente nello studio di Sky Sport 24 per l’edizione dedicata al calciomercato, si è soffermato sui possibili movimenti del Milan: “Il Milan comincia il suo percorso che lo dovrà portare al bilancio di pareggio. Le operazioni dovranno tenere conto di questo, anche se non ci sono vincoli specifici. Il Milan dovrà fare operazioni equilibrate. Il primo reparto in cui dovrà intervenire è il centrocampo, l’emergenza stretta, viste le squalifiche di Kessie e Bakayoko e gli infortuni di Bonaventura e Biglia, ha dimostrato che basta poco per mettere Gattuso in difficoltà in quel reparto”