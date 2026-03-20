Sui mancati passaggi di Pulisic per Leao, Allegri: "La differenza nel calcio la fa la scelta nell'ultimo passaggio"
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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.
I mancati passaggi di Pulisic per Leao. Cosa manca per migliorare la loro affinità?
"Che chi ha la palla deve vedere chi è smarcato (ride, ndr). Quella palla lì non gliel'ha data perché non l'ha visto. Ma è capitato anche altre volte. La differenza nel calcio la fa la scelta nell'ultimo passaggio. Ha Leao ho detto: "Non ti ha visto, altrimenti te la dava". Non è che ci voleva tanto (ride, ndr)".
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