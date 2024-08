Suona "La Marsigliese" in Serie A: 38 francesi presenti. 5 (con Fofana) li ha il Milan

vedi letture

Fuori Giroud, dentro Fofana. Il Milan col centrocampista in arrivo dal Monaco torna ad avere cinque francesi in rosa. Quella transalpina è la colonia più folta in rossonero e comprende già Mike Maignan, Theo Hernandez, Pierre Kalulu e Yacine Adli. A questi si aggiungerebbe Ismael Bennacer, nato in Provenza, ad Arles ma che ha deciso di rappresentare l'Algeria.

La Francia è di gran lunga la più grande colonia straniera in Serie A. L'arrivo di Fofana porta a 38 i rappresentanti nel massimo campionato. Un divario netto dagli altri Paesi, basti pensare che Argentina e Spagna ne schierano 22 a testa. Segue il Brasile a 16, poi un trio a 14 formato da Olanda, Portogallo e Polonia. La Top 10 si completa con Croazia, Serbia e Svezia con 13 giocatori a testa.