Super Camarda trascina il Milan Primavera alla prima in Youth League

Il Milan vince contro il Newcastle imponendosi con un netto 4-0 grazie alle reti di Camarda, autore di una doppietta, Chaka Traore e Zeroli dal dischetto. Tre punti importanti per i rossoneri che partono bene nel loro cammino europeo, andando in testa al proprio girone assieme al Borussia Dortmund, che ha vinto per 0-1 in casa del PSG.