Super League, la Lega Serie A convoca assemblea d'urgenza per il 23 aprile

Come riportato con il comunicato ufficiale numero 262 del 20 aprile 2021, la Lega di Serie A, nella persona del presidente Paolo dal Pino, ha convocato un'assemblea in via d'urgenza per il 23 aprile 2021 alle 12:30 esclusivamente in video-conferenza.

Ecco l'ordine del giorno:

1. Verifica poteri

2. Comunicazioni del Presidente

3. Comunicazione dell'AD

4. Correttivo per la quota abbonamenti e biglietti per la stagione 2021-2022

5. Invito a presentare Offerta Diritti Audiovisivi per i prossimi 3 anni

6. Varie ed eventuali