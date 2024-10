Super Maignan con la Francia: "Sono tra i più esperti, non è un ruolo: mi viene naturale"

Grandissima prestazione di Mike Maignan nella vittoria della Francia in casa del Belgio in occasione della quarta giornata di Nations League: i transalpini hanno vinto per 2-1 e oltre all'autore dei due gol Kolo Muani, il portiere rossonero è stato super protagonista con una partita da sei parate di cui una, arrivata al 94esimo, miracolosa. Nel corso della gara pure un rigore sbagliato dal Belgio: a Mike è bastato ipnotizzare e intimorire con lo sguardo Tielemans che ha calciato alto. Maignan ha parlato nel post gara a TF1.

Le parole di Mike Maignan al termine della partita: “La mia una super partita? (Ride ndr). Beh dai, è stata una cosa positiva sia per me sia per la squadra, ma quello che più conta è che abbiamo portato a casa la vittoria contro un avversario forte come il Belgio. Sono tra i più esperti del gruppo, non è un ruolo che mi sono dato: mi viene naturale aiutare la squadra”